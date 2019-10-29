AMD锐龙5 3500曝光：仅三级缓存砍半其他不变

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】AMD在6月台北电脑展上正式推出锐龙3000系列处理器，最低6核、最高16核定位依然偏向高端。AMD为此推出国内专享6核心6线程的锐龙5 3500X，售价1099元。AMD锐龙5 3500X采用65W的热设计功耗，6核6线程，3.6GHz基础频率、4.1GHz加速频率。对标英特尔目前大火的酷睿i5-9400F，号称“游戏体验平起平坐，传统A黑强势翻盘”。

锐龙5 3500X处理器将7nm Zen2最低价拉到1099元，但AMD并没有就此罢休的想法。乌克兰网站上最近泄露锐龙5 3500处理器，当地售价是3751格里夫纳，扣除当地税率之后换算成美元价格约为130美元(约合917元人民币)，比之前印度曝光的价格低不少。

但这款锐龙5 3500处理器并不是减少“X”字母那么简单，虽然处理器延续6核6线程设计，基础频率3.6GHz、加速频率4.1GHz维持不变，但处理器的L3缓存从3500X的32MB阉割到16MB，3MB的L2缓存不变，总计19MB缓存，而锐龙5 3500X是35MB缓存。

按照换算过来的917元人民币，锐龙5 3500处理器与锐龙5 3500X相差约180元，频率不变让两者的性能差很少，虽然L3缓存砍半会影响部分游戏性能，不过实际使用的体验差别不会太明显。

但目前还不能确定锐龙5 3500处理器是否会出现在零售市场，毕竟这款处理器也可能是OEM定制产品。不过锐龙3500的出现，意味着7nm的锐龙3000处理器将杀入千元内。