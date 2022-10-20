性能一骑绝尘 酷睿i9-13900K/i5-13600K首测：“酷睿13香” 真香！

【天极网DIY硬件频道】英特尔“酷睿牌13香”究竟有多香？

简单来说：13代酷睿i9继续“地表最强”，单核多核性能“无芯超越一骑绝尘”;酷睿i5跻身“5.0GHz俱乐部”，超过12代i9不是梦!

去年，英特尔发布12代酷睿带来了高性能混合架构、英特尔硬件线程调度器、DDR5等一系列升级，这不仅是x86的一次重要创新，同时也让酷睿的单线程多线程性能大幅升级，终于全面超越了对手，无论是游戏还是内容创作都有卓越表现。

虽然变化没有12代那样显著，这一次13代酷睿Raptor Lake对着性能提升“疯狂输出”，带来了15%与45%的单线程、多线程性能提升。“酷睿13香”这波提升，仍旧很稳。

13代酷睿采用了进阶版Intel 7制造工艺，第3代英特尔SuperFin晶体管。

延续高性能混合架构的13代酷睿，性能核升级为全新的Raptor Cove架构，是英特尔“最快的性能核”，带来最高600MHz的频率提升，且每个核心的二级缓存从1.5MB扩大到了2MB，所以酷睿i9-13900K的二级缓存相比上代增加了约1.3倍，达到32MB，还支持全新动态预取算法L2P。利用机器学习进行实时数据遥测，实现更精准、高效的预抓取。英特尔表示在某些测试中，仅缓存升级带来的性能提升就能达到16%。

13代酷睿的新架构让性能核有更高的能效比，同频率下对比上代电压下降超过50mV，同电压下释放超过200MHz频率。英特尔表示，酷睿i9-13900K只需65W功耗就能达到上代i9-12900K 241W的多核性能，同样241W功耗则可以领先37%，当然多线程性能提升还需能效核密不可分。

13代酷睿的能效核采用Grace Mont架构，不仅睿频频率提升到4.3GHz，核心数量翻倍最高到16核，并且二级缓存也跟着翻倍，助力处理器提供更出色的多线程性能。

不仅是架构升级，英特尔硬件线程调度器也进一步优化：可通过通过机器学习技术更新的线程级别边界，更准确、高效的完成负载分配，提升执行效率。另外，英特尔还表示，在最新的Windows 11 2022中也有相应优化，解决系统后台服务(utility QoS)与用户发起后台任务(low QoS)间的关系，减少冲突。

除了这些升级外，13代酷睿还同时支持DDR4、DDR5，拥有16条PCIe 5.0通道和4条PCIe 4.0通道。另外，没有更换接口意味着不仅是最新的700系列主板，也兼容600系。

首批发布的六款第13代英特尔酷睿台式机处理器SKU型号列表如下。另外，英特尔表示13代酷睿台式机处理器将包括22款处理器、超过125款合作伙伴设计的机型。同时在移动端，13代酷睿也将延续上代的U、P、H、HX系列组合。

本次评测的两款处理器规格如下：

酷睿i9-13900K：拥有8颗性能核、16颗能效核，共24核32线程;二级缓存32MB，三级缓存36MB;性能核最高睿频频率5.8GHz，能效核最高睿频频率提升到4.3GHz;性能核、能效核的基础频率分别为3.0GHz、2.2GHz;最高睿频功率提升到了253W。

酷睿i5-13600K：拥有6颗性能核、8颗能效核，共14核20线程;二级缓存20MB，三级缓存24MB;性能核最高睿频频率5.1GHz，能效核最高睿频频率提升到3.9GHz;性能核、能效核的基础频率分别为3.5GHz、2.6GHz;最高睿频功率181W。

两款处理器均集成Intel UHD 770核显，并提供20条PCIe通道，支持DDR4 3200/DDR5 5600内存，内存容量最高128GB，基础功耗均为125W。

本次评测选用了ROG Strix Z790-E Gaming Wi-Fi主板、ROG STRIX GAMING GEFORCE RTX 3090显卡、2条英睿达DDR5-4800 32GB内存(开启XMP1)、1TB的三星PM981 SSD、ROG龙神II 360水冷、海盗船HX 1000电源，系统为Windows 11 22H2。

作为ROG Strix家族的旗舰型号，ROG Strix Z790-E Gaming Wi-Fi采用标准ATX主板，尺寸30.5cm x 24.4cm。供电方面，配备了18+1相供电模组(90A) 及双 ProCool II 高强度供电接口。CPU接口则延续了上一代使用LGA1700接口，并且也支持12代酷睿处理器，另外Z690系列也采用LGA1700接口并且兼容13代酷睿。

配备1个PCI-E 5.0x16插槽、2个PCI-E 4.0 x16插槽。、1个PCI-E 5.0 M.2插槽， 4个PCI-E 4.0 M.2插槽。另外还有4个SATA接口。提供4个DDR5内存插槽，容量最高128GB，可支持DDR5 7200(OC)。

I/O接口方面，分别提供了，USB 3.2 Gen 2x2 Type-C后置 I/O 接口，和前置接口支持PD 3.0 (30W)，11个额外的USB 3.2 Gen 2和Gen 1接口，HDMI 2.1，以及 DP1.4。

其余配置大家都很熟悉了就不再过多介绍了。

本次评测的测试项目如下，包括CPU理论性能测试，综合性能测试、游戏测试、生产力测试。

CPU理论性能测试

通过CPU-Z、CINEBENCH R15/R20/R23、GeekBench 5、7-Zip、POV-Ray、V-Ray、x264/265等基准测试进行酷睿i9-13900K/i5-13600K的理论性能测试结果如下。

与上代酷睿i9-12900K对比，拥有更高频率且能效核数量翻倍的13代酷睿i9的多核性能表现十分强劲，基本都有40%以上的提升。同时，单核方面凭借高达5.8GHz的睿频频率也能有10%左右的提升。

酷睿i9-13900K能够提供出色的性能支持，特别是在越来越多的多任务场景中，如游戏+录制+直播、多款Adobe应用的同时启用等等。对于游戏发烧友、内容创作者来说，13代酷睿i9又一次突破了极限，可以带来更极致的性能释放。

不仅是13代酷睿i9，正如开头提到的，凭借频率提升、能效核翻倍，13代酷睿i5的表现也相当不俗。酷睿i5-13600K的单核成绩甚至与12代酷睿i9不相上下，多核性能方面差距缩小到了10%-15%左右。对于主流用户而言，酷睿i5也是妥妥的“13香”了。

CPU游戏性能方面，3DMark CPU Profile测试，结果如下。

对比上代，13代酷睿i9-13900K的最大线程成绩提升了近40%，这与CPU的多核性能测试结果相近。其余几项测试中，也有10%左右的提升。

酷睿i5-13600K仍旧带来了亮点，不仅单线程、双线程与上代i9不相上下，在4线程测试中还有小幅领先。

3DMark的Time Spy、Fire Strike中CPU测试成绩如下。

除了Time Spy一项外，其余测试中13代酷睿i9都带来了约30%以上的提升，在Time Spy Exteme测试中，提升甚至达到了43%。

总体而言，在CPU理论性能方面，13代酷睿采用全新架构的性能核带来了单核性能有效提升，而数量翻倍的能效核、更大的二级/三级缓存，以及更高的频率则全面提升了多线程性能，甚至在多项测试中达到了40%以上。

不仅是满足游戏发烧友、高阶内容创作者需求的13代酷睿i9“真香”，面向主流玩家的13代酷睿i5也有更出色的性能释放，更高的性价比。

综合性能测试

通过PCMark 10进行现代办公等场景下的性能测试，结果如下。

对比上代，除了Word外，酷睿i9-13900K的成绩均有10%以上的提升，特别是Excel、PPT的成绩提升都达到了30%以上。另外，在PCMark 10综合测试与应用程序测试中，酷睿i5-13600K与上代i9相比也能取得领先，平均达到了10%左右。

接下来是CrossMark测试，该测试有以下三方面的优势：容易获取且免费使用;易用快捷，几分钟就可以完成跑分;跨平台，支持Windows、macOS、iOS以及Android。

酷睿i5-13600K的CrossMark测试成绩：

作为一款包括文件编辑、模拟试算表、网页浏览、相片编辑处理、相片整理、视频编辑、开启程序与文档反应速度等全面测试内容的测试工具，CrossMark解决了不同平台间性能量化难得痛点，同时也可以更直观的反映出设备的全面体验、性能表现。

酷睿i5-13600K的CrossMark测试成绩：

CrossMark测试成绩，13代酷睿i9-13900K相比上代有平均10%以上的性能提升，不仅是在内容创作等方面带来更高效率，还有一点就是反应能力的提升，可以在程序启动能系统响应方面带来更顺畅的使用体验。当然在该项测试中，酷睿i5-13600K能够取得与i9-12900K几乎持平的成绩也可以说相当不错了。

SYSmark25与CrossMark一样，都出自BAPco公司，但测试项目更全面且复杂，通过使用实际的应用程序和工作量负载来测量和比较系统性能。测试项目包括“生产力”、“创造力”和“响应性”，覆盖应用程序启动、文件启动、含有多个选项卡的Web浏览、多任务处理和后台应用程序安装等场景，并根据用户真实场景和负载进行了“模拟”。

SYSmark25的测试成绩如图，通过比较在此测试中13代酷睿i9对比上代在创作、响应速度方面的提升都超过了5%;酷睿i5-13600K则与i9-12900K有3%左右的差距。

游戏测试

凭借12代酷睿处理器首次采用高性能混合架构等一系列升级，英特尔继续稳坐游戏处理器的“头把交椅”，而13代酷睿凭借制程工艺、架构、频率、缓存等一系列升级也带来了更出色的游戏性能。

选择《刺客信条英灵殿》、《刺客信条奥德赛》、《孤岛惊魂5》、《孤岛惊魂新曙光》、《赛博朋克2077》、《全境封锁2》、《看门狗军团》、《极限竞速地平线4》、《极限竞速地平线5》、《CS：GO》、《超级房车赛2019》、《杀手3》、《古墓丽影暗影》、《战争雷霆》、《荒野大镖客2》、《F1 22》、《全面战争三国》、《银河破裂者》、《战争机器5》、《无主之地3》等20款游戏，为避免GPU瓶颈，全部在1080P分辨率、高画质设定下进行测试，结果如下。

从中挑选几款游戏与上代i9-12900K进行对比，其中有11项测试成绩有明显提升，多款游戏的提升都超过了10%，如《杀手3》、《战争雷霆》提升甚至超过了15%，最高达到22%。

对于一些游戏发烧友、主播、电竞玩家而言，更高的帧数，可以在游戏中带来更顺畅的体验，并且凭借高性能混合架构在游戏同步直播等场景下，减少卡顿。

在游戏测试中，酷睿i5的表现仍旧让人眼前一亮，虽然与上代i9-12900K相比还有一些差距，但是基本都在5%以内。所以说，更高频率、更大缓存的13代酷睿i5有实力成为主流玩家的“真香选择”。

生产力测试

通过网页测试、Adobe全家桶、Office全家桶、SPEC专业软件、Autodesk Revit等进行生产力测试，覆盖日常办公、主流内容创作、专业3D/建模/模拟/设计软件等多个应用场景，测试结果如下。

在WebXPRT 4网页测试中，酷睿i9-13900K对比上代有10%左右的提升，酷睿i5-13600K的成绩也几乎追评了12代酷睿i9。

在Adobe、Office对应的生产力测试中，酷睿i9-13900K对比上代有全面提升，如照片编辑、视频剪辑等负载中，领先均在10%，甚至20%以上。在Blender Benchmark测试中，其优势相较上代i9-12900K甚至达到了50%。

在包括3ds Max、Maya、SolidWorks等专业设计、建模软件测试中，总体来看，13代酷睿的提升幅度还是很明显的。配合支持更高频率的DDR5内存，在面对大型工程时，从启动、加载到模型的编辑旋转等操作能够更加流畅。

Autodesk Revit测试包括自动打开和操作Revit模型，以模拟测试计算机在真实工作条件下的性能并对 3D图形性能，2D图形性能，硬盘性能以及CPU性能进行评分，用时越短越好。在该项测试中，酷睿i9-13900K带来了明显提升，可以将执行不同操作的时间缩短最高20%以上。对于部分大型工程而言，带来的效率升级还是非常可观的。

对于追求更高效率，或者有更多多任务处理需求，比如PR剪辑视频的同时用PS处理照片素材等，酷睿i9-13900可可以提供更极致的生产力和创作体验。当然酷睿i5-13600K也能满足日常办公、内容创作等使用需求，但在频率、核心数方面毕竟与酷睿i9还有些差距，导致渲染等场景下带来的极致性能还是会稍弱一些。

写在最后

13代酷睿香吗？

香!

进阶版Intel 7制程工艺、Raptor Cove架构、翻倍的二级缓存和能效核，让13代酷睿拥有了最高达5.8GHz的睿频频率，24核32线程，实现单核多核性能的全面升级。一方面能够给游戏发烧友提供更极致的游戏体验，另一方面也为影像剪辑、游戏开发、3D建模等内容创作者效率升级提供了帮助。

当然，不仅是“地表最强”的酷睿i9-13900K，作为“酷睿13香”的一员，通过评测不难看出酷睿i5-13600K的表现也相当出色。拥有更大缓存、翻倍能效核的13代酷睿i5，在新架构加持下也具备高达5.1GHz的睿频频率，让其在游戏、日常办公、内容创作等场景下拥有更高性能，甚至多项实测表现超越12代酷睿i9-12900K。对于主流玩家而言，可以再说上一句“酷睿i5默秒全”了。

当然不仅仅是13代酷睿的性能，由于没有更换接口且同时支持DDR4、DDR5，让用户有了更多的选择，灵活把控升级成本。

由于首测时间有限，还有一点在文中没有提到，超频。此前有极客超频者在液氮加持下降性能核超到8GHz，DDR5速度超过10000MT/s。除了高阶玩家可以通过XTU进行每个核心的性能调节，解锁极限性能外。若你没有超频经验，属于新手小白想要体验超频也很轻松，一键超频功能Intel Speed Optimizer值得拥有。此外XMP 3.0提供多种超频模块，与Intel Dynamic Memory Boost搭配使用，轻松实现DDR4/DDR5内存超频。

总而言之，13代酷睿进一步挖掘了高性能混合架构的潜力，对于游戏、内容创作体验都有提升。与此同时，更高能效比也让我们对于今后亮相的13代酷睿移动端产品多了几分期待!