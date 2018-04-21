Cray宣布采用AMD EPYC制造超级算计机集群

【天极网DIY硬件频道】著名高性能计算厂商Cray(克雷)宣布，将在CS500系列集群超级计算机中加入来自AMD EPYC 7000系列处理器，并强调AMD EPYC 7000系列处理器的扩展性极佳。Cray每个CS500集群都是一个紧凑的双路服务器，最高可安装两颗旗舰级的EPYC 7601，每颗处理器拥有64个核心，总计128核心。整个集群最多可以扩展到1.1万个节点，如果都用EPYC 7601那就是恐怖的140多万个核心!

Cray CS500系列集群超级计算机的每个节点支持两条PCI-E 3.0 x16扩展插槽、八条DDR4内存插槽和各种HDD/SSD存储。每四个节点组成一个2U机柜。更重要的是，Cray在软件编程环境、库方面都特别针对AMD EPYC做了优化支持，可以发挥最大性能。

由于现在的服务器市场基本被英特尔垄断，所以AMD EPYC系列处理器在服务器、数据中心和高性能计算领域的软件优化，对于AMD EPYC来说是至关重要的，毕竟跑分和应用之间还是存在较大差距的。

另外，Cray还提供内存密集型负载，可以选用AMD EPYC双路处理器的节点系统，每一路处理器都可搭配16条内存，每个节点最大内存容量4TB。

AMD EPYC服务器的Cray CS500集群超算将在2018年夏天供货，具体配置、价格将会公布。对于AMD来说，Cray采用他们的处理器制造集群超算是展示自家产品的最好机会。

（ 作者：无名氏 责任编辑：王跃锐）

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