英特尔新HEDT/专业工作站平台细节曝光

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】在发布10代HEDT平台桌面处理器之后，英特尔已经连续两代没有推出HEDT产品。按照目前的说法，英特尔将“Core-X”品牌从HEDT阵容中移除，转而采用“Xeon-W”的产品线。

科技博主Moore's Law Is Dead不久前介绍了Sapphire Rapids-X有关的更多细节，同时重申Fishhawk Falls平台的市场战略。英特尔还计划将Sapphire Rapids HEDT平台细分为两类，分别是面对专业工作站(Expert Workstations)和主流工作站(Mainstream)平台。

上周末，Moore's Law Is Dead在最新一期油管视频中，分享了部分英特尔Fishhawk Falls HEDT平台的信息，如主流Sapphire Rapids-X的“Xeon-W”系列最高可拥有24核和5GHz频率，而且“Xeon-W”专业工作站系列最高可支持112核和8通道内存。

Xeon-W将接替2020年推出的Ice Lake-W至强(Xeon)处理器，可提供12到56个Golden Cove高性能核心(P 核)，睿频可达4GHz以上。旗舰SKU的热设计功耗(TDP)可扩达350W。预估定价在3000至5000美元(2~3.3万RMB)之间。

专业工作站的Xeon-W将支持8通道ECC校验的DDR4-4400(1DPD)/DDR5-4800(2DPC)内存，最高容量达4TB，辅以112条PCIe 5.0通道。双路Sapphire Rapids-X专业工作站主板最高支持112个CPU核心(LGA 4677插槽)。

主流Sapphire Rapids-X工作站平台将取代Cascade Lake-X和Xeon-W Skylake-X(Xeon W-3175X)。预计最高拥有24核48线程，主频可达5GHz以上(全核在4.4至4.6GHz);主流HEDT产品线支持四通道(ECC)DDR5内存，辅以64条PCIe 5.0通道。PL1功耗或在200～300W，顶级型号的PL2功耗可达300～400W。定价可能延续Core-X家族，在500～3000美元(3300～2万RMB)左右。

主板方面，Fishhawk HEDT系列CPU将搭配英特尔W790/C790系列芯片组主板。但考虑到主流工作站和专业工作站的存在，英特尔应该会开两个平台，其中支持4通道内存系列可能采用更小的LGA接口;8通道版则使用LGA 4677。

外媒@WCCFTech 推测英特尔新一代HEDT平台将有如下细分：Sapphire Rapids-AP是至强(Xeon)级工作站CPU SKU继任者;Sapphire Rapids-X定位高端发烧级CPU SKU继任者;Sapphire Rapids-X则是主流发烧级CPU SKU继任者。

编辑点评：随着12代酷睿引入了大小核的设计，i9-12900K的核心数已经来到16核、24线程，加上全新架构和更先进的制造工艺，性能已经不逊色于HEDT平台的i9-10980XE，再继续推出i9系列的HEDT、似乎意义不大，英特尔将其归类到Xeon系列，可以更好的区分工作站和台式电脑。

如果爆料靠谱，最快将会在6月的台北电脑展上看到Sapphire Rapids-X工作站处理器的身影。至于何时上市，还要看英特尔的开发进度，以及AMD锐龙产品的更新节奏。