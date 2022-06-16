ES版酷睿i9-13900跑分曝光：性能略有提升

作者：旧闻翻新机

【天极网DIY硬件频道】根据不久前的爆料，英特尔第13代Raptor Lake酷睿处理器最快将于10月发布，对标AMD Zen4产品。英特尔第13代Raptor Lake台式处理器将采用Intel 7+(10nm+++)工艺制造，最高提供8个高性能P核(Raptor Cove)和16个节能E核(Gracemont)。

与Alder Lake系列产品相比，Raptor Lake-S除了将小核数量翻倍、提供主频外，还支持DDR5-5600内存、增加20%的L3缓存容量(36MB)、翻倍的L2缓存(32MB)、节能E核支持AVX/AVX2指令集，同时砍掉发热大户AVX-512指令集支持。

早些时候，@TUM_APISAK 分享早期i9-13900样品的Sisoftware基准测试成绩，这颗工程样品(ES)处理器的E核频率为2.76GHz、P核频率3.7GHz，8个大核+16个能效核混合式核心架构设计，其中每个P核均配备2MB、每4个E核配备4MB的L2缓存，36MB L3缓存。

在Whetstone FP32基准测试项目中，ES版i9-13900较i9-12900提升50%，FP64项目更是实现翻倍。但跑分结果为非SIMD代码场景，转入SIMD工作负载部分时，整体性能会受到影响仅比Alder Lake-S快4-6%。另有传闻称Raptor Lake-S的频率可到5.5GHz，性能上还会有提升。

编辑点评：Raptor Lake在传统ALU/FPU测试项目有较上代33%-50%的提升，虽然频率较低，但IPC性能值得关注;重向量化/SIMD测试项目中，虽然Raptor Lake的提升仅有5-8%，增加8个小核对性能影响甚小，而且这颗ES处理器的频率偏低;几乎翻倍的L2缓存(32MB)和提升达20%的L3缓存(36MB)，对于游戏性能的提升是非常明显的。

综合目前的信息来看，Raptor Lake桌面处理器将采用Intel 7+工艺，8 P核+16 E核，大幅提升L2、L3缓存，接口继续使用LGA 1700，内存依旧支持DDR4和DDR5。至于售价，应该会维持12代的水平。