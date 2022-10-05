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美光于英特尔创新大会上展示DDR5-5600内存

2022-10-05 06:00:00 作者：炮王

  【天极网DIY硬件频道】在英特尔9月27日的年度创新活动中，英特尔将第13代酷睿的内存控制器进行升级，内存规格从之DDR5-4800(JEDEC规格)提高到DDR5-5600(JEDEC规格)。 

英特尔

  第12代酷睿同时支持DDR5和DDR4双通道内存，其DDR5每条内存通道1个DIMM(1DPC)的速度为4800MT/s。每条通道2个DIMM(2DPC)时速度为4400MT/s(DDR5-5600);400MT/s(DDR5-4400)的每通道2DIMMs(2DPC)。第13代酷睿在2DPC的速率下，1DPC的数据速率提升到5600MT/s。

  第13代酷睿提高数据速率带来更高的带宽，在2通道(每通道64bit位宽)模式下，使用DDR5-4800时CPU与内存带宽为76.8GB/s;使用双通道DDR5-5600时CPU和内存带宽为89.6GB/s。增加的带宽可以防止内存成为瓶颈。特别是第12代和第13代酷睿采用性能核+能效核的混合架构，可以让办公应用在性能核上运行，编码和转码则在E核的后台进行，有效降低因大量内存访问的使用场景中出现性能下降。

  在活动中，美光科技(Micron)发布了对应新规范的Crucial品牌DDR5-5600内存，符合JEDEC规格，并演示使用第12代酷睿(Alder Lake-S)在超频模式下运行(不超频无法支持DDR5-5600)，用于AMD时运行在DDR5-5200。

  第13代酷睿继续支持超频内存XMP 3.0，如果内存支持XMP 3.0的话，用户可以从从BIOS设置、或Windows切换到超频配置文件。

英特尔

　　写在最后：英特尔方面已经发布第13代酷睿处理器，目前尚未正式上市，虽然规格上有一定幅度的提升，但考虑到只是12代的小幅升级版，现在更具性价比的12代酷睿处理器，是用户更好的选择/

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