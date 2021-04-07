英特尔Xeon W-1300完整产品阵容和规格曝光

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】英特尔Rocket Lake-S第11代酷睿处理器在3月底正式发布，用于台式机工作站的Rocket Lake架构处理器在几周前曝光部分规格参数后，Rocket Lake Xeon W-1300工作站台式机处理器产品线的完整规格参数，在今日曝光并得到确认。

根据曝光的产品线信息，英特尔Xeon W-1300 Rocket Lake工作站台式机CPU有7个SKU，核心数量从6到8核不等。处理器基于Cypress Cove核心架构、英特尔14纳米工艺打造。热设计功耗(TDP)从35W低功耗T系列、80W的Standard再到125W的P不等。

其中Xeon W-1390系列是最高端的SKU，顶级型号为Xeon W-1390P具有8核、16线程和16MB的L3缓存，基准频率3.5GHz、最高可达5.2GHz(ABT为5.3GHz)。标准的80W版本依然是8核心16线程，只是基础频率降低至2.8GHz，低功耗T系列更是把基础频率降低至1.5GHz，加速频率也降低至4.9GHz。

Xeon W-1370依然是8核心16线程、16MB的L3缓存，但该系列没有低功耗35W版本。125W的P后缀默认频率3.6GHz、最高加速频率5.2GHz，标准80W变体则是2.9GHz基础频率和5.1GHz的加速频率。

英特尔Xeon W-1350系列采用6核12线程和12MB的L3缓存，同样没有低功耗T系列。125W的P系列默认频率4.00GHz、加速5.1GHz。标准80W的默认和加速频率分别是3.3GHz和5GHz。

所有英特尔Xeon W-1300系列工作站处理器都内建Iris Xe图形芯片，拥有32个EU/256个核心，同时支持100W左右的可配置TDP。

英特尔Xeon W-1300系列工作站处理器将在近期推出，应该兼容采用LGA 1200处理器接口的W480芯片组主板。