第13代酷睿台式机处理器价格公布 酷睿i9指导价564美元起

作者：高志伟

【天极网DIY硬件频道】9月28日凌晨，英特尔On技术创新峰会上，13代酷睿台式机处理器正式亮相。13代酷睿台式机处理器拥有最高5.8GHz睿频频率、24核心，单线程性能提升15%，多线程性能提升41%，对超70款游戏以及超60款内容创作应用深度优化等特性。

据英特尔介绍，第13代酷睿处理器带来了更高频率、更多核心、更大的二级缓存，进一步提升游戏、内容创作体验。例如对比上代，进行测试的32款游戏有一半以上带来了超过5%的性能提升，《英雄联盟》提升达到了20%以上;内容创作方面，照片视频编辑、2D与3D建模等场景最高提升近70%。并且针对内容创作者常见的多任务需求，13代酷睿凭借高性能混合架构等优势，速度更快，用时更短。

英特尔表示，13代酷睿处理器以及英特尔Z790芯片组将于10月20日开始发售。现在，英特尔也已经公布13代酷睿台式机处理器价格。

酷睿i9-13900K零售指导价589美元;

酷睿i9-13900KF零售指导价564美元;

酷睿i7-13700K零售指导价409美元;

酷睿i7-13700KF零售指导价384美元;

酷睿i5-13600K零售指导价319美元;

酷睿i5-13600KF零售指导价294美元。

相比上代，除了两款酷睿i5处理器价格上涨30美元，其余SKU的价格均与12代酷睿相同。

另外值得一提的是，目前13代酷睿台式机处理器已经在电商平台开启预售，并且预售界面显示了新品预售到手价，如酷睿i9-13900K为4899元。