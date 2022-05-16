首批DP 2.0认证产品公布：最高支持16K画面

作者：旧闻翻新机

【天极网DIY硬件频道】在HDMI 2.1推出将近两年之后，DP 2.0(DisplayPort 2.0)也终于开始推向市场。DP 2.0规范发布于2019年，理论带宽提升到80Gbps，并采用全新的编码机制128/132b，带宽有效率提升至97%，实际可用高达77.4Gbps，是DP 1.3/1.4的三倍，同时远超HDMI 2.1的理论的48Gbps带宽。

在数据线方面，DP 2.0引入三种不同机制，每通道带宽分别设定在10Gbps、13.5Gbps、20Gbps，VESA称之为“超高比特率”(UHBR/Ultra High Bit Rate)，按照带宽分别叫做UHBR 10、UHBR 13.5、UHBR 20。UHBR 10的原始带宽为40Gbps，有效带宽38.69Gbps，被动型铜线材即可，通过8K线材认证的DP数据线符合UHBR 10信号完整性要求;UHBR 13.5、UHBR 20的原始带宽54Gbps、80Gbps，有效带宽52.22Gbps和77.37Gbps，被动线材只能用于极短距离传输，稍长的产品线材就需要植入相应控制和放大芯片。

近日，三家厂商获得VESA官方的DP 2.0 UHBR认证，除了联发科和瑞昱电子外，AMD的锐龙6000系列处理器也获得首批认证DP 2.0认证。在拿到DP UHBR认证后，锐龙6000笔记本的DP 2.0接口就可以支持各种高带宽应用，一根线缆就可以实现未压缩的8K 60Hz HDR、4K 240Hz HDR、两个 4K 120Hz HDR 或四个 4K 60Hz HDR显示输出。

编辑点评：在经历了USB 3.x和HDMI 2.1的混乱之后，VESA从中吸取教训，强制所有DP 2.0线材需要通过认证，从降低终端制造商混淆概念，误导消费者的问题。随着AMD锐龙6000系列处理器获得认证，下半年的即将到来的Radeon RX 7000系列和GeForce RTX 40系列也将会支持DP 2.0协议，只是目前尚未有DP 2.0的显示器，就算有价格普通用户难以接受高昂的售价，所以我们还是继续当等等党吧。