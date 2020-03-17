AMD将于10月同时推出Zen3处理器和RDNA2显卡

作者： 王跃锐

【天极网DIY硬件频道】在月初的财务分析师大会上，AMD公布新一代CPU/GPU路线图，预计2022年推出5nm工艺、Zen4架构处理器;2020年则是7nm工艺、Zen3架构处理器及RDNA2显卡。

早前消息显示，AMD最快7月份发布并上市锐龙4000系列处理器和RDNA 2架构，随后的消息则指向10月份，比Zen2架构大约晚一个季度。

随着锐龙4000系列APU处理器在笔记本上的落地，AMD的7nm Zen2架构处理器已经完成布局，下一步就是7nm、Zen2架构升级版的Zen3处理器。

与Zen2架构相比，Zen3升级到台积电第二代7nm工艺(N7P)，但不会使用EUV光刻工艺，这一点已经被AMD确认。其次，AMD会继续改良Zen3架构，IPC性能提升是用户关注的焦点，考虑到AMD没有使用Zen2+、而是使用Zen3架构的代号，说明它不是简单的改良，而早前传闻称IPC性能10-15%。根据AMD的说法，Zen2架构的IPC性能比Zen架构提升约15%，那么Zen3的IPC提升会小于Zen2，毕竟制程工艺只是从7nm到7nm+而已。

Zen3处理器应该在桌面处理器首发，预计第一款产品是锐龙4000系列，惯例命名是锐龙9 4950X/4900X、锐龙7 4800X/4700X、锐龙5 4600X/4600/4500X/4500等。

Zen3架构推迟发布可能RDNA2显卡有关系，因为AMD可能计划同时发布Zen3架构和RDNA2显卡。至于具体情况，需要等到10月份AMD同时推出7nm工艺的Zen3处理器及RDNA2显卡。