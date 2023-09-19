AMD推出EPYC 8004系列处理器：更高能效，专为边缘计算与电信行业打造

【天极网DIY硬件频道】2022年11月，AMD发布正式发布代号“Genoa(热那亚)”的第四代EPYC9004系列处理器，采用5nm制程工艺、Zen 4架构、核心数高达96个，带来高达12通道的DDR5 4800MHz内存、160条PCIe 5.0等特性。同时，AMD还表示第四代EPYC处理器家族，不仅发力传统计算市场，还包括Genoa-X、Bergamo、Siena三大分支，分别面向技术计算工作负载，云原生计算，电信基础设施及边缘计算等更多领域。

今年6月份，AMD扩展第四代EPYC处理器产品组合――首次采用精简架构Zen 4c的Bergamo、采用AMD 3D V-Cache技术的Genoa-X正式亮相。

9月18日，AMD宣布推出代号“Siena(锡耶纳)”的EPYC 8004系列处理器，补上第四代EPYC处理器阵容的又一块版图。AMD EYPC 8004系列处理器专为边缘计算以及电信行业打造，相比Genoa具备更出色的能效、均衡的性能，在部署时降低总体拥有成本(TCO)。

EYPC 8004系列也是5nm制程工艺，Zen 4c架构，但与Bergamo不同采用了SP6插槽，仅支持单路设计。相比Zen 4，除了平均每个核心三级缓存从4MB减少至2MB外，几乎完全一样。Zen 4c中单个CCD内的核心数量增加到16个，内部重新设计后更加紧凑，包含二级缓存的单个Zen 4c核心面积仅为2.48平方毫米，相比Zen 4缩小了约35%，有效提升核心密度。

EYPC 8004系列最高64核心，TDP 70W-225W，支持6通道DDR5 4800Hz，最高支持1.152TB内存，提供96条PCIe 5.0通道，支持AVX-512指令集。从8核到64核公布了12款SKU，最高64核心128线程的EYPC 8534P基础频率为2.3GHz，加速频率3.1GHz，默认TDP 200W。

在命名方式方面，以EPYC 8534PN为例――第一位数字“8”代表产品序列;第二位数字对应核心数，0代表8核心、1代表16核心、2代表24核心、3代表32核心、4代表48核心、5代表64核心，对于9004系列还有6代表84-96核心、7代表112-128核心;第三位数字代表性能，数字越高核心性能越强;第四位数字则是固定的4，代表第四代EYPC;第五位及第六位字母后缀则代表更具体规格特性，如“P”代表单路型号，“N”代表为NEBS优化，“F”代表高频率，“S”代表单线程,“X”则代表采用3D V-Cache技术。

AMD表示，戴尔、联想、超微等OEM合作伙伴都将打造搭载EPYC 8004系列处理器的产品，Ericsson也基于EYPC 8004系列推出了Cloud RAN计算加速解决方案。

经过多年发展，AMD EPYC在市场已经打下坚实基础，构筑了更完善的软硬件生态，包括操作系统、安全、基础设施、AI、数据库、高性能计算等更多领域都建立了广泛的合作，收获越来越多生态伙伴的支持。包括近年来快速增长的AI市场，AMD也公布了一系列AI平台战略，覆盖从云端到边缘、终端的硬件产品组合，并携手合作伙伴加速构建软件生态，打造可扩展且具备普适性的AI解决方案。

而且，根据此前的预测，2023年AMD在服务器市场份额有望达到30%，2024年或将提升至40%。能够在企业级市场，特别是数据中心等领域持续增长，产品实力至关重要。全新的第四代EPYC，凭借全新制程工艺与架构，成熟的Chiplet设计，在性能、能效以及价格等关键维度上，AMD相比竞争对手均展现出了明显优势。

如今，Siena的到来完善了第四代EPYC的布局，高能效、高密度设计有效减少总体拥有成本，大大增强其在电信和边缘计算市场的竞争力，助力AMD在更多领域中拓展空间。AMD 高级副总裁、服务器事业部总经理Dan McNamara表示：“AMD已经推出了多代数据中心处理器，提供了卓越的能效、性能和创新功能。现在随着第四代EPYC CPU系列全面完善，我们在企业和云，到智能边缘、技术计算等一系列工作负载中的领先地位将继续保持。”