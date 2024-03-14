6.2GHz！ 英特尔酷睿第14代i9-14900KS来了

【天极网DIY硬件频道】开箱即得6.2GHz，对比上代游戏表现提升达到15%，3月14日晚英特尔公布了酷睿第14代处理器i9-14900KS的完整规格和上市信息。

去年，酷睿i9-13900KS带来了高达6.0GHz睿频频率，时隔一年全新的i9-14900KS刷新家族记录，成为英特尔史上最快台式机处理器，凭借英特尔温度自适应睿频加速技术(Thermal Velocity Boost)睿频频率提升至6.2GHz，给玩家提供更出色的游戏体验，同时根据英特尔公布的测试结果来看，在生产力方面对比竞品也有优势。

具体规格方面，i9-14900KS采用Intel 7制程工艺，拥有24核心(8个性能核16个能效核)32线程，36MB三级缓存，支持3200MT/s DDR4与5600MT/s DDR5内存(最高192GB)，提供总计20条PCIe通道(其中16条PCIe 5.0)，集成英特尔UHD 770显卡，兼容Z690和Z790主板，基础功耗从i9-14900K的125W提升至150W。

在游戏性能方面，不仅对比上代有提升，i9-14900KS与锐龙9 7950X3D相比在英特尔测试的18款游戏中，有9款领先了5%以上，5款差距在3%以内。

另外，在英特尔游戏优化器(APO)的支持下，i9-14900KS还能进一步提升游戏性能，在《地铁：离去》中可达11%。据英特尔介绍，目前APO已支持14款游戏，新增包括《荒野大镖客2》、《尘埃5》、《F1 22》、《魔兽世界》、《最终幻想14》等多款游戏。

生产力方面，与锐龙9 7950X相比在Office办公测试中，i9-14900KS领先5%，网页测试领先6%，照片编辑领先7%，视频编辑领先12%。值得一提的是，据英特尔介绍在虚拟制作涉及的多任务流程中，i9-14900KS对比竞品性能提高可达1.73倍。

英特尔酷睿第14代i9-14900KS将于3月14日上市，建议售价689美元起。届时，全球零售商将进行盒装零售，或由英特尔渠道及OEM合作伙伴集成为终端产品后续发售。