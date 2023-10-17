酷睿i9-14900K首发评测：开箱即有6.0GHz，性能向上一小步

【天极网DIY硬件频道】昨天，全新的英特尔酷睿14代台式机处理器正式登场，它依旧延续着高性能混合架构的设计，但相比于“13香”的大升级，这次14代的变化并没有很大，依旧采用了进阶版Intel 7制造工艺，性能核心依旧为Raptor Cove架构，主要是核心频率上的提升，带来更强的性能，其中最为顶级的酷睿i9-14900K开箱即可获得6.0GHz的超高睿频。

酷睿第14代台式机处理器依然支持了DDR4、DDR5，而且支持超过8000MT/s的DDR5 XMP速度。除了可以使用最新的700系列主板外，同样还兼容600系列主板。它通过集成支持Wi-Fi 6/6E和Bluetooth 5.3，并可以通过独立方式支持新的Wi-Fi 7和Bluetooth 5.4无线技术。此外，英特尔酷睿第14代台式机处理器支持 Thunderbolt 4以及即将上市的Thunderbolt 5有线连接，双向带宽最高可达80Gbps。

继硬件线程调度器之后，这次全新的酷睿14代台式机处理器还加入了全新的英特尔应用优化器，作为动态调优技术框架中的新举措，它能够实时地确定和引导应用资源，聚焦于游戏应用的软件优化。

英特尔酷睿14代台式机处理器首批依然提供了6个SKU，如下表：

这次我们首发测试的产品为旗舰型号酷睿i9-14900K。

酷睿i9-14900K拥有8颗性能核，16颗能效核，共24核心32线程，性能核最高睿频可达6.0GHz，，能效核最高睿频频率提升到4.4GHz，对比前代分别提升0.2GHz和0.1GHz，依然是32MB二级缓存和36MB三级缓存，基础功耗为125W，最高睿频功耗为253W。

测试平台方面，主板为ROG Strix Z790-F Gaming Wi-Fi，它配备16+1供电模组，提供1×PCIe 5.0 ×16插槽，4×PCIe 4.0 M.2插槽，还有4个SATA接口，提供4个DDR5内存插槽，容量最高128GB，最高支持DDR5 7800(OC)。

显卡使用了七彩虹RTX 4080 16GB Ultra W OC，它采用了全新复古艺术风格“波普”风格的设计，正面的多彩渐变根据光线不同发生变化，侧面还提供了漫画RGB特效灯光，整体颜值非常高。

采用16pin(12+4)供电，提供一个HDMI 2.1接口、3个DP1.4a接口，最多支持四屏显示，还配备了一键超频按钮，开启后GPU最高核心频率可以达到2610MHz。

其它的就不做太多介绍了，包括Crucial DDR5 5600 (16GB*2)，测试时会开启XMP;1TB三星980 Pro SSD+2TB Crucial P3 SSD;散热器为利民CORE MATRIX 360 BLACK 幻芯矩阵一体式水冷;电源为先马XP1200W雪装版。

本次测试我们会在默频情况下进行，主板未开启AI超频，也未使用XTU进行超频，内存开启XMP(5600MHz)，测试项目包含理论性能、游戏实测以及生产力等。

理论性能测试

我们先来看看CPU-Z、CINEBENCH R20/R23、GeekBench 5、GeekBench 6、V-Ray、x264、7-Zip等基准测试的成绩，结果如下：

从测试成绩来看，酷睿i9-14900K单核性能对比前代领先约7-10%，多核性能提升约在5%左右，而对比酷睿i9-12900K的领先则非常大了，单核领先在10%+，多核领先幅度最高达到了50%以上。

CPU游戏性能方面，3DMark CPU Profile测试结果如下：

对比前代的提升同样并不大，约在3-5%。

由于对比前代主要是频率上的小幅增加，所以无论是单核，还是多核性能的提升幅度都并不算大，这也在意料之中。

游戏实测

说完了理论性能上的提升，接着就通过实测来看看这颗处理器在游戏当中的表现吧。我们选择了包括《战争雷霆》、《无主之地3》、《荒野大镖客2》、《极限竞速：地平线5》以及《赛博朋克2077》在内的10多款游戏进行了测试，为了避免显卡瓶颈，我们优先选择了1080P分辨率进行了测试，当然也会给出2K分辨率的测试结果供大家参考，搭配的显卡就是七彩虹的RTX 4080 16GB Ultra W OC。1080P分辨率测试结果如下：

2K分辨率测试结果如下：

由于时间关系，我这里没能拉齐内存、显卡等配置,与之前的酷睿i9-13900K进行对比，但可以肯定的是，搭配上如RTX 4080这样的高端游戏显卡，流畅游玩目前市面上的绝大多数游戏是完全OK的。

生产力测试

除了游戏外，作为很多用户的生产力工具，处理器的强悍性能还可以帮助他们应对日常各种的工作，不仅有网页浏览、视频会议、文档编辑的轻负载需求，还有图片处理、视频编辑以及3D建模等高负载需求。所以我这里选择了多款生产力测试软件，覆盖了日常办公、内容创作以及专业3D建模等诸多使用场景。

我们先来看负载比较低的WebXprt 4，它包括照片增强、使用人工智能整理相册、股票期权定价、加密笔记和OCR扫描、销售图表、网上作业等典型场景，每个测试项目完成的时间越短，效率就越高，最终的分数也会越高，其总分达到了379，表现非常的出色。

然后是PCMark 10现代办公以及PCMark应用程序测试等，前者包含常用基本功能、生产力、数位内容创作三大场景，主要针对网页浏览、视频会议、应用启动、文档及表格编写以及照片编辑和视频编辑渲染等项目，后者针对的是Word、Excel、PowerPoint等Office办公软件以及Edge浏览器的启动和使用，都是我们日常办公最常接触的。其中现代办公为9818分，应用程序为18523分。

这些轻负载对于酷睿i9-14900K来说都非常好应对了，PCMark 10现代办公接近1万分的成绩也是目前我测试过的PC产品中最高的了。

然后还有CrossMark测试，它覆盖创造力、生产力和响应速度三大维度，其中生产率测试考察整机的文档编辑、表格处理、网页浏览性能;创造性则考察整机的图片编辑、图片组织、视频编辑性能;反应能力考察整机在程序启动、开启文件、多任务工作时的表现，能够很好的反映电脑日常事务的处理效率，其总分达到了2565，同样是目前我测试PC中最高的，由于这一测试并不受显卡影响，我和酷睿i9-13900K进行了对比，大概领先7%，供大家参考下。

接着是PhotoShop、Premier Pro以及AfterEffects等专业图片处理和视频编辑软件，目前很多专业的设计师、视频剪辑、后期制作，甚至像我这样的文字编辑等内容创作者都会用到它们。测试结果如下：

三个项目分别取得了1716分、1520分以及1359分，测试成绩都很出色，由于PR和AE会受显卡性能影响，这里就主要用PS的成绩和酷睿i9-13900K进行了下对比，提升约在8%左右，对比酷睿i9-12900K则领先约19%。

最后是SPECViewperf 2020测试，它包括了针对三维设计的3ds Max、Maya，以及针对工程模型/医疗等应用设计的Catia、Snx、SolidWorks、Creo等软件性能的测试，同样取得了非常不错的成绩。

评测总结

由于这次酷睿i9-14900K对比前代基本只是频率上的小幅提升，性能上的提升比较有限，并不像“13香”对比12代时那么大，这也符合我以及很多消费者的预期，但并不影响它是目前是市面上(消费市场)最强悍的处理器之一，24核32线程以及开盒即可获得6.0GHz的超高睿频，无论是在游戏体验，还是影视剪辑、3D建模等方面都有着很出色的表现，对于游戏发烧友还是内容创作者来说依然是值得考虑的产品。

酷睿i9-14900K的售价为4999元，比前代贵了100元，如果你正在使用的是酷睿13代台式机处理器，我个人觉得完全可以不必进行升级，而对于使用12代及以前的用户来说，在预算支持的情况下，且需要极致的性能，是值得考虑的，带来的提升是非常可观的。

另外，由于时间关系，这里没有给大家进行超频测试，这次英特尔带来了全新版本的XTU，会使用AI模型来预估系统的稳定超频设置，后面有时间的话也会为大家测试一下它在普通消费者手上还有多少潜能可以被挖掘出来。