最高96核心 AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX系列发布，另外还有它！

【天极网DIY硬件频道】10月19日21点，AMD正式推出Ryzen Threadripper(线程撕裂者)PRO 7000WX系列处理器，采用全新Zen 4架构、最高96核心192线程、支持128条PCIe 5.0通道。面向工作站市场，AMD投出了当下“最强芯”。

AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX系列带来了更领先的性能，以及更出色的I/O扩展性，为高性能计算、设计创作、传媒娱乐、AI开发及训练等不同负载场景提供更强劲表现。同时，支持AMD PRO技术，具备卓越的安全特性、可管理性及可靠性。

全系共有如下六款SKU，基础频率最高4.7GHz，最高加速频率提升至5.3GHz，全系支持PCIe 5.0，最高支持8通道的2TB DDR5-5200MHz ECC内存，三级缓存高达384MB，TDP均为350W。其中Threadripper PRO 7995WX拥有多达96核心192线程，频率最高5.1GHz。

对比同样拥有64核心的Ryzen Threadripper PRO 7985WX以及5995WX，前者性能最高提升达到46%。

随着数字化、智能化进入深水区，工作站作为生产力工具在软件与科学、媒体和娱乐、设计与制造、工程建筑等众多领域发挥着关键作用。与此同时，区域多样化的场景对于工作站也提出了更严苛、复杂的挑战。如针对时下热门的AI开发和训练，需要工作站具备更强的算力，特别是GPU的性能;在3D建模、设计场景中更需要CPU高主频支持;渲染、模拟等场景中则需要出色的多核性能;在传媒娱乐领域中，对于内存带宽则提出了高要求…但无论何种场景，CPU升级都可以带来生产力、效率提升，为用户节省时间成本。

因此，AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX系列带来的更高频率、更多核心，无论是面向轻线程数负载还是多线程、多任务场景都可以提供更强劲表现，与此同时支持总共148条PCIe通道(其中128条PCIe 5.0)、8通道内存等特性，也让平台扩展性大幅提升，满足更广泛用户需求。如支持多GPU等特性，对于AI开发而言十分有利，进一步实现基于本地的AI训练与开发。

对比56核心的Xeon w9-3495X，拥有96核心的Ryzen Threadripper PRO 7995WX在机械制造、V-Ray渲染场景中性能领先分别达到92%、223%，核心数的优势相当明显。同时在轻线程的CAD等应用场景下，7995WX的领先也达到了40%左右。

One more thing

不仅是面向工作站市场的AMD Ryzen Threadripper PRO系列，针对高端台式机市场(HEDT)，AMD宣布Threadripper回归，并带来三款SKU――7980X/7970X/7960X，同样采用Zen 4架构，最多64核128线程，频率最高5.3GHz，三级缓存256MB。两款平台均支持超频，但Threadripper 7000系列不支持AMD PRO技术，内存也从8通道减少到了4通道（容量最高1TB），拥有48条PCIe 5.0，TDP 350W。具体规格如下。

需要指出的是面向Threadripper PRO系列的WRX90平台并不支持HEDT，但是TRX50平台可以使用PRO系列或者HEDT产品。也就是说想要追求极致性能的用户，通过AMD TRX50平台也能将自己的电脑提升至96核心192线程。更丰富的配置组合，对于专业工作站以及HEDT的目标用户而言，可以更好地根据使用需求来定制机选购自己的设备，匹配高主频、多核心、高可扩展性等特性，实现降本增效。

Threadripper 7980X相比Threadripper Pro 5995WX性能提升最多达到了46%。

Threadripper PRO 7000WX系列以及Threadripper 7000系列处理器都将在11月21日上市。AMD表示，联想、戴尔、HP、超微等OEM合作伙伴以及系统共建商将推出相关设备。