英特尔酷睿处理器后缀全知道：一图带你看懂型号奥秘！

【天极网DIY硬件频道】包括英特尔、AMD、高通在内，近几年在产品命名方式上可谓是各种秀操作。不要说小白用户，就连关注PC产业多年的小编们也会被突如其来的产品型号打个措手不及，难以习惯。

尽管每次产品命名规则的变化意味着相较上代及以往产品有较大创新，但这也导致用户了解和选购产品时多了几分困惑。如果你还不清楚英特尔处理器命名方式，以及各种后缀代表的含义，看过下面这张图就清楚了!

面对笔记本和台式机，英特尔推出了多个产品系列，不仅一定程度上反映了性能高低，也可以从中看出这款PC的定位。比如，在笔记本市场中，H与HX均有高性能特性，主要应用在全能本、游戏本等产品中，特别是HX可以说是高性能与发烧级游戏本的“最佳拍档”，而U系列则对应低电压、低功耗，主要应用于轻薄本。

还有随着最新Lunar Lake处理器发布，增加的“V”结尾处理器，则是针对AI PC打造的处理器，拥有长续航和120TOPS AI 算力等特点，代表型号为英特尔酷睿Ultra 7 258V。

在台式机方面，则有让用户玩家追求极致性能、极致生产力的“K”系列，代表能超频、未锁频的台式机处理器，比如英特尔酷睿i9-14900K，英特尔酷睿Ultra 9 285K，也可以说是英特尔酷睿处理器家族的“旗舰担当”。

除此之外还有KS、KF结尾的处理器，前者是台式机处理器家族的特殊型号，并不是每代都有。相比同代K系列，其主频和功耗都能达到更高标准，如英特尔酷睿i9-13900KS、英特尔酷睿i9-14900KS。而KF结尾则是代表不配备核芯显卡的版本，需要另配独立显卡，但是能够超频;如果没有K，后缀只有F则表示没有独立显卡，且无法超频。

可能还有小伙伴对于酷睿Ultra系列并没有深入了解。其实这是从去年英特尔采用Meteor Lake架构，在处理器中增加了NPU后，为推动AI PC发展的全新品牌，并在后续产品中沿用，包括Lunar Lake架构的笔记本处理器被命名为英特尔酷睿Ultra 200V系列处理器;Arrow Lake架构的台式机处理器被命名为英特尔酷睿Ultra 200S系列处理器。

本次英特尔除了公布产品型号官方解读外，也给用户选购提供了一些建议，大家可以在关注配置时作为参考：

选笔记本：追求性能释放，玩高强度游戏，视频编辑，选HX;追求便携性能，多项全能，选H;主打办公和日常应用，轻薄长续航，选U或V。

选台式机：极致性能追求(游戏、创作)选KS;高性能游戏体验或创作需求，选K或KF;畅玩游戏选F;上网冲浪、办公和日常应用选不带字母后缀。