【天极网DIY硬件频道】美国加利福尼亚州旧金山现场报道，当地时间7月23日，AMD Advancing AI 2026大会上，AMD正式发布了基于Zen 6架构的第六代EPYC，EPYC 9006系列，代号“Venice”。

AMD表示，第六代EPYC将延续前五代产品在服务器CPU领域的领导地位，同时也专为现代化数据中心部署而设计，带来了性能、能效、扩展性、安全性、电源管理等方面的提升。

面对AI带来的机遇，以及智能体时代等更多工作负载让CPU发挥着愈加关键的作用，AMD继续在产品端发力。第五代EPYC(Turin)性能是NVIDIA Vera 88C的2.4倍，单位功耗支持的智能体是NVIDIA Vera 88C的2倍;峰值频率领先Intel Xeon 6960P 72C达到28%;对比Intel Xeon 6980P 128C，第五代EPYC在SPEC CPU性能测试中领先约40%，企业级业务性能领先40%，HPC性能领先80%;基于CPU的AI领先70%。

在2026年，AMD在服务器CPU市场的收入份额已经达到了46%，拥有超过475个基于EPYC的OEM/ODM平台方案和1600多个虚拟机实例。与此同时，大多数《财富》100强企业的数据中心都在使用AMD EPYC处理器，且每周都有一家《福布斯》全球2000强公司转向采用AMD。

显然，AMD希望第六代EPYC延续在CPU市场的强劲势头，称其为面向云计算、企业级应用以及AI的“世界上最好的服务器处理器”。

值得一提的是，第六代EPYC(Venice/Verano)是一个丰富的产品组合，围绕不同应用场景和负载需求而设计，可分为四大产品系列，其中EPYC 9006 SP7最显著的优势在于核心数量和性能;EPYC 9006 SP8则针对企业级业务需求，注重性能与TCO;EPYC 9006X SP7则转为高性能计算、AI预处理等优化;EPYC 9006 LP则转为高性能AI主机节点优化。

具体来看，与上代一样，第六代EPYC基于Zen 6、Zen 6c打造了不同的产品组合，不过AMD并没有展开介绍架构的具体信息，估计要等到稍晚些时候公布。当然Zen 6和Zen 6c在基础架构、ISA指令集、IPC架构性能上是样的，区别在于频率、缓存、能效。简单来区分的话，前者重点在于提供高性能，而后者则强调高能效高密度。

与第五代EPYC相比，第六代EPYC的核心数量、三级缓存、功耗等迎来了大幅提升。图中蓝色标注的即为代际提升，只不过一些特性是第六代EPYC的某个系列具备，而非通用。

基于Zen 6c最多256核心512线程，Zen 6则最高96核心192线程。

第六代EPYC可拥有最高可达1152MB的三级缓存。

默认功耗也从500W提升到600W。

内存的提升也是第六代EPYC的一大亮点，从上代的12通道扩展至16通道，内存带宽也从614GB/s提升到了1.6TB/s，且支持的内存频率也有突破――首次引入的MRDIMM最高可以支持12800MT/s，DDR5频率也从6400MT/s提升至最高8000MT/s。

此外还有产品支持24通道的LPDDR5X，并首次支持SOCAMM2，方便升级扩容。

在I/O和扩展性方面，第六代EPYC支持单路、双路，并首次支持PCIe 6.0，其中单路提供最多128条PCIe Gen6@64Gbps通道，相比上代的PCIe Gen5让CPU和GPU间带宽翻倍。还支持最新的CLX 3.1内存扩展，以及第五代Infinity Fabric。

安全性方面，第六代EPYC具备支持RSA 4K以及PQC的增强型RoT，支持物理攻击和侧信道供给的缓解措施、AMD SEV可信I/O、机密计算等等。

在电源管理技术方面，第六代EPYC也带来了三项创新。

统一供电(UPP)：处理器和内存共享功耗空间，可以按需调度分配，实现提升机架服务器部署密度的同时，减少性能损耗。基于利用率的功耗缩放(UBPS)：支持根据实际负载来调度功耗，轻负载运行时降功耗，高负载时提升功耗，保障性能。频率自适应频谱技术(FAST)：单颗处理器拥有两套性能策略，优先使用体质最好的核心，而在功耗受限场景下尽可能维持高性能。

本次AMD并没有公布第六代EPYC的具体SKU，只是对每个系列进行了概览。

EPYC 9006 SP7系列，拥有最高256核心512线程，带宽可以达到1.6TB/s，支持PCIe 6.0@64Gbps，并且96核型号的频率最高能够提升至5.0GHz。

对于持续增加的推理需求，以及智能体的工作流、工具调用，更高的主频可以，有效地提升执行效率，降低推理时延，更好地发挥总体算力优势。

EPYC 9006 SP8系列提供8核至128核的丰富产品，能够广泛地覆盖数据中心不同工作负载的算力需求，支持8内存通道以及2DPC，提供多达128条PCIe通道，更好地平衡算力、内存、I/O的系统性能优化。

EPYC 9006X SP7最高96核心，支持16内存通道，最高12800MT/s MRDIMM;三级缓存可以达到1152MB，而频率最高可以达到5.15GHz。以更极致的性能满足高性能计算、AI等负载的需求。

EPYC 9006 LP系列最多72核心，其代号也与另外三个系列不同，为“Verano”，专为下一代机架级AI解决方案量身打造，支持LPDDR5X低功耗内存、优化CPU-GPU互联，能够为AI主机节点提供更强性能、能效等支持。

虽然没有介绍具体的处理器规格，在性能方面，AMD还是给出了一些数据。首先是吞吐量，也就是单位时间内系统能够成功处理、传输的数据量、任务数、请求数，可以衡量系统的整体处理能力。与第一代相比，最新的第六代EPYC的吞吐量达到了18倍，较第五代也提升了80%，这对于执行AI负载而言，提升相当多了。

第六代EPYC在通用计算领域性能是NVIDIA Vera 88C的3.3倍;作为节点主机，Frontier模型每秒Token的生成量最高是Intel Xeon 6960P的1.8倍;与ARM AGI 136C相比，每瓦特支持的智能体数量达到其2.8倍。

在SPECrate测试中，第六代EPYC吞吐量是NVIDIA Vera 88C的2.2倍;每核心性能领先可达到20%。

与Intel和ARM相比，第六代EPYC的吞吐量和性能也都有优势。

在云原生不同业务场景中，第六代EPYC同样能带来性能大幅提升。例如在Web服务中，256核心的AMD EPYC 9996性能可以达到128核心Intel Xeon 6980P的3.7倍。

在生命科学、量子化学、天气预测等高性能计算负载中，第六代EPYC对比第六代Xeon也有明显的性能优势。

除了性能，凭借更高的能效、核心密度，第六代EPYC能够进一步帮助企业节省空间和TCO。

如果企业进行算力基础设施升级，那么只需要82台搭载AMD EPYC 9996的双路服务器，就能替代1000台搭载Intel Xeon Gold 6258R处理器的双路服务器，整合比约为12:1，并且拥有经过验证的部署路径、兼容的x86架构和成熟的生态支撑。

由此，能够为企业节省最高约77%的店里能耗，减少最高92%的服务器数量，大幅减少机房空间的占用，最高能够将5年的TCO降低40%。

另外，在机架级解决方案层面，第六代EPYC能够带来CPU核心数量的大幅提升，最高是NVIDIA Vera约2.2倍，相比上代提升超过30%。

AMD表示，目前EPYC 9006 SP7预计在2026年第四季度出货，EPYC 9006 SP8将于明年上半年发货，EPYC 9006X SP7以及EPYC 9006 LP则将于明年下半年发货。

写在最后

从最初的大模型到如今的智能体，不仅是算力需求持续上涨，同时算力结构也在发生变化。2022-2025年，大模型应用主要为对话机器人，数据中心对于算力的需求也主要用于训练，CPU和GPU的算力配比为1:4甚至1:8，而进入Agentic AI时代，对于GPU的需求没有减少，而CPU则从简单 “配套Host” 升级成工作流核心瓶颈，面对任务规划、推理、工具调用、反思迭代等一系列工作流，必须提升CPU供给，满足更高效处理串联、调度等需求。

因此面对智能体的高并发、高负载业务需求，AI系统级解决方案对于线程密度甚至单核性能都有了更高的要求，需要通过CPU和GPU高效协作释放真实的吞吐能力，保证更低时延。

这些也正是第六代EPYC的优势所在，更多的核心数量、Zen 6带来的性能能效提升、更大的三级缓存，以及AVX-512指令集、提升至16通道且频率和带宽更高的内存支持、升级PCIe 6.0和CXL 3.1都是更好地满足Agentic AI时代的需求和挑战，并且有多年积累的软硬件生态优势以及丰富的安全性为企业级业务、数据中心建设保驾护航。

例如智能体执行检索上下文和相似性、企业级工具等负载时，EPYC发挥核心IPC架构、内存带宽，以及性能、软硬件协同优化等优势可以带来60%的代际性能提升，高效提供更准确的结果。

正如AMD在发布第六代EPYC时提到的，这是面向Agentic AI时代打造的CPU，能够将卓越的性能和丰富的特性贯穿于AI业务流程的整个生命周期。与此同时，丰富的产品系列组合也能够针对不同业务需求打造更灵活的解决方案，配合能效、算力密度的提升来助力企业、数据中心降低TCO。

AMD提交的这份答卷最终表现如何，就让我们期待来自市场的反馈吧。