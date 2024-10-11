核心增多50%，AI性能提升5倍 AMD锐龙AI PRO 300系列处理器发布

【天极网DIY硬件频道】10月11日，AMD正式发布锐龙AI PRO 300系列商用移动处理器。作为面向商用的第三代AI PC处理器，锐龙AI PRO 300系列较上代CPU、GPU与NPU全面升级，特别是NPU算力提升至50-55 TOPS，达到2023年锐龙PRO 7040系列处理器的5倍，支持商用场景下创新的AI应用场景，满足在PC端部署AI的性能需求。

性能提升的同时，AMD也在积极推进与ISV等合作伙伴共建AI PC应用生态，探索AI PC释放价值的应用场景。结合持续更新的AMD PRO技术，在保证数据安全的情况下，进一步优化可管理性，简化部署运维。

锐龙AI PRO 300系列的CPU采用了领先的4nm制程和创新的Zen 5架构，GPU为RDNA 3.5架构，NPU为XDNA 2架构。

对比今年4月份发布的锐龙PRO 8040系列处理器(第二代AI PC商用处理器)，锐龙AI PRO 300系列核心数量增加了50%，缓存增加了50%;GPU的CU单元从12个增加到16个;NPU算力提升提高至50-55 TOPS;cTDP仍旧是15―54W。凭借全新特性，AMD表示锐龙AI PRO 300系列将兼顾性能与续航，让新一代商用AI PC支持更高效散热与安静运行环境。

锐龙AI PRO 300系列共有三款SKU，具体规格如下。

锐龙AI 9 HX PRO 375拥有12核心24线程，最高加速频率5.1GHz，缓存36MB，NPU算力达到55TOPS;集成AMD Radeon 890M显卡。

锐龙AI 9 HX PRO 370拥有12核心24线程，最高加速频率5.1GHz，缓存36MB，NPU算力达到50TOPS;集成AMD Radeon 890M显卡。

锐龙AI 7 PRO 360拥有8核心16线程，最高加速频率5.0GHz，缓存24MB，NPU算力达到50TOPS;集成AMD Radeon 880M显卡。

性能方面，锐龙AI 7 PRO 360对比英特尔酷睿Ultra 7 165U在CINEBENCH R24测试中领先达到30%;若是更高性能的锐龙AI 9 HX PRO 375对比酷睿Ultra 7 165H优势达到40%。

在UL Procyon Office生产力测试中，锐龙AI 7 PRO 360比酷睿Ultra 7 165U领先近10%;锐龙AI 9 HX PRO 375对比酷睿Ultra 7 165H的优势为14%。

CPU、GPU性能提升让锐龙AI PRO 300系列面对多任务处理、影像编辑等工作负载提供更顺畅、高效体验，此外作为锐龙AI PRO 300系列提升最显著的AI也值得关注。但是想要发挥AI特性的价值就要解决一个关键问题――高达55 TOPS的AI算力，企业与用户能用来做什么？

这里AMD介绍了几类AI赋能企业的典型应用场景，如提升企业级生产力、改善协同办公、革命性的创作及编辑、个人AI助理、增强的隐私特性等。其中，结合AIGC的创作场景已经有很多企业、员工使用，提升了工作效率;还有AI PC基于本地部署大模型等特性带来的个性化、安全性优势也深受行业客户欢迎。

AI PC应用和场景的进一步丰富，将有助于更多的用户选择商用AI PC。因此，除了硬件算力迭代外，软件应用生态的拓展也同样重要。就这一点而言，AMD与广大ISV深入合作，配合自家的软件工具，来适配更多应用和功能。比如，AMD推出的Ryzen AI技术可以助力更快速、更轻松地部署AI应用，减少合作伙伴的优化负担。

AMD与合作伙伴也将AI技术应用于企业客户的安全防护，例如推出基于AI的反钓鱼技术等等。

针对企业客户、商用用户关注的安全性、可管理性等方面，AMD PRO技术也带来了新特性，在支持AMD安全启动、AMD Memory Guard等功能的基础上，有来自Zen 5架构带来的安全功能优化、第二代AMD安全协处理器支持的一系列底层安全防护，还将支持cBMR系统恢复管理、具备可追溯性的供应链安全验证、WDT通过检测和恢复挂起的SoC进程为系统提供弹性支持等功能。

AMD表示，到2025年将有上百款采用AMD锐龙AI PRO技术的商用PC平台面市。