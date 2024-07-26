AMD锐龙9000系列处理器亮相 ChinaJoy 2024现场全核超频6.5GHz

【天极网DIY硬件频道】7月26日，ChinaJoy 2024正式开幕，在AMD展台不仅给玩家提供了过足手瘾、眼瘾的各类PC，同时还带来了AMD锐龙9000系列处理器，并由玩家熟悉的“普普通通Tony大叔”现场开启超频秀!AMD锐龙9 9950X在液氮压到零下166℃后，实现全核超频6.5GHz，CINEBENCH R23多核成绩达到了55000(锐龙9 9950X在默认配置下对应得分约为42000)。

AMD宣布，锐龙9000系列处理器7月26日开启预约，产品售价尚未揭晓。

在ChinaJoy 2024的启航仪式上，AMD及21家重要合作伙伴代表陆续登台。AMD全球渠道销售副总裁Omar Fakhri表示很高兴在ChinaJoy2024的AMD展台与大家见面，他能真正感受到所有人的热情和兴奋，AMD一直致力于为玩家提供出色的产品。

Omar Fakhri提到：“Computex2024，Lisa宣布推出基于最新“Zen 5”架构的 AMD锐龙9000系列台式机处理器。无论是对于寻求极致竞争优势的游戏爱好者，还是对于专业内容创作者，AMD锐龙9000系列台式处理器都提供了可靠先进的性能。”

AMD锐龙9000系列基于Zen 5架构，提供锐龙5到锐龙9多款SKU，最高16核心32线程、80MB缓存、最高5.7GHz加速频率和170W TDP，支持PCIe 5.0与DDR5内存，而且对玩家友好的是AM5平台(将延续到2027年之后)，降低了升级换代的成本。

启航仪式期间，AMD大中华区渠道销售副总裁杨景洲补充介绍了AMD锐龙9000系列台式机处理的内容，他表示基于“Zen 5”架构的 AMD 锐龙 9000 系列台式机处理器可在游戏、工作效率和内容创造等领域提供领先的性能。对于游戏玩家来说，从3A大作到热门电子竞技游戏锐龙 9000 系列处理器都能带来流畅度和高帧率，而对于内容创作者来说，锐龙 9000 系列处理器可以充分发挥他们在创意工作中的潜能。

杨景洲先生认为好的处理器产品同样需要合作伙伴们的认可，AMD 锐龙 9000 系列台式机处理器的成功启航也少不了AMD DIY生态圈伙伴们和重要的电商合作伙伴们的支持。所以此次启航仪式AMD不仅邀请了来自京东商城的合作伙伴，更是请到了21家重要合作伙伴共襄盛举，和到场的大家一起共同见证AMD 锐龙 9000 系列台式机处理器的全面启航。

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