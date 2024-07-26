AMD锐龙7 7800X3D成为Major2024指定处理器

【天极网DIY硬件频道】7月26日，ChinaJoy 2024现场AMD不仅带来了锐龙9 9950X的超频秀与发售信息，同时还宣布AMD锐龙7 7800X3D处理器已经成为2024反恐精英世界锦标赛的指定处理器产品。完美世界上海Major2024官方比赛战机将确定将采用AMD锐龙系列处理器产品，特别是拥有极高人气的AMD锐龙7 7800X3D处理器。

据悉完美世界上海Major2024是官方最高级别的反恐精英赛事，将在2024年12月举行，这也是CS自1999年诞生以来，首次在亚洲举办最高级别的官方赛事。

AMD大中华区市场营销副总裁纪朝晖提到，AMD非常感谢2024反恐精英世界锦标赛的主办商完美世界，把锐龙7 7800X3D作为大赛指定处理器，这份信任让AMD倍感责任，必将全力以赴。完美世界集团副总裁、完美电竞副总经理黄小鸥表示非常高兴能和AMD合作，并且获得AMD强大硬件和技术的支持。

AMD渠道客户端计算与图形事业部高级总监王岚志介绍了AMD处理器在电子竞技领域的优势，这也是近几年玩家认可AMD处理器的关键原因。在ChinaJoy 2024现场，玩家能够在AMD展区体验到其全线产品释放的卓越性能和出众游戏体验。同时活动上，AMD锐龙电竞推荐官、著名电竞玩家卞正伟也分享了自己的使用体验。

AMD 锐龙7 7800X3D处理器采用5nm工艺制程的Zen 4架构，拥有8核心16线程、全核频率达5.0GHz，最重要的还是具备3D V-Cache技术的L3缓存高达96MB。另外，这颗处理器适用于AM5插槽，支持PCIe 5.0和DDR5内存。值得一提的是，此前AMD承诺AM5至少可以用到2027年，后续即使有升级需求，也能够降低成本。

AMD 锐龙7 7800X3D处理器出色的性能可以让3A/竞技网游时刻保持流畅运行的同时还可以拥有更多后台软件体验，让玩家们彻底告别卡顿掉帧，拥有沉浸式的极致游戏体验。锐龙7 7800X3D在游戏时不仅温度低功耗更低，即使长时间游戏也不会有使用负担。

在ChinaJoy 2024现场，多款AMD整机合作商伙伴推出了以锐龙7000X3D系列处理器为核心的定制化台式整机，不仅外观独特拉风，内核性能更是强劲。