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英特尔：将妥善帮助客户解决第13/14代酷睿台式机处理器的稳定性问题

2024-07-23 03:00:10 作者：高志伟

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  【天极网DIY硬件频道】北京时间7月23日，英特尔发表声明回应第13/14代酷睿台式机处理器的稳定性问题。英特尔表示，通过大量分析确定是过高的运行电压导致了部分第13/14代酷睿台式机处理器出现不稳定情况，问题的根源在于微代码算法向处理器发送了错误的电压请求。后续英特尔将提供微代码补丁来修复此问题。 

英特尔：将妥善帮助客户解决第13/14代酷睿台式机处理器的稳定性问题

  英特尔发表声明内容如下：

  针对此前因稳定性问题被退回的第13/14代酷睿台式机处理器，我们已进行大量详细的调查分析。现已确定是过高的运行电压导致了部分第13/14代酷睿台式机处理器出现不稳定情况。通过我们对退回处理器的分析，确认过高的运行电压由微代码算法造成，而该算法向处理器发送了错误的电压请求。

  英特尔将提供一个微代码补丁，来修复过高电压导致的根本问题。我们还会持续进行验证工作，确保所有关于第13/14代酷睿台式机处理器稳定性问题的反馈都能得到解决。英特尔预计将于八月中旬完成全面验证后，向合作伙伴发布此补丁。

  英特尔将全力妥善地帮助客户解决在第13/14代酷睿台式机处理器上遇到的稳定性问题。

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