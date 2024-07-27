《七日世界》定制！AMD在ChinaJoy 2024的彩蛋你都发现了吗？

【天极网DIY硬件频道】试玩各种游戏、体验最新的硬件设备、打卡心仪的展台、领取各式各样的互动礼品、购买喜爱IP的周边…这些都是到ChinaJoy 2024现场的观众们不容错过的“精彩节目”。当然与往年一样，今年的CJ现场仍旧氛围拉满，很多展台人头攒动，体验区几乎都是满负荷运行，AMD展台也是其中之一。

AMD在展台准备了多款整机试玩，除了发布AMD锐龙9000系列以及锐龙AI 300系列处理器新品外，其间还宣布与网易《七日世界》达成深度合作，并且展示了联合LOONGTR/浪、名龙堂和攀升打造的三款《七日世界》AMD 锐龙9000系列处理器定制主机。三款产品外观风格不尽相同，还采用了不同的AMD锐龙9000系列台式机处理器，给玩家提供了多种配置规格，根据自己的需求选购。

从设计风格来看，攀升的《七日世界》定制主机主打一个“全包”，机箱正面占领了一版面的女主非常亮眼;名龙堂的《七日世界》定制主机十分酷炫，海景房配合RGB风扇的效果和游戏的氛围相得益彰;LOONGTR/浪的《七日世界》定制主机则突出了神秘感，整体风格非常高级。

AMD联合《七日世界》的ChinaJoy观众准备的彩蛋不止这些，还携手瓦尔基里带来了《七日世界》限定散热器。

AMD大中华区市场营销副总裁纪朝晖与网易游戏市场总经理张海星分享了双方围绕《七日世界》深度合作。纪朝晖表示：“能和网易的最新力作《七日世界》达成深度合作，我们非常高兴。《七日世界》和AMD锐龙9000系列台式机处理器都属于DIY和游戏市场的超新星，这样的联合必然会一起超越平凡。”

张海星在分享中提到，AMD一直以来都和网易游戏保持着良好的合作关系，网易从软件和硬件层面都有着充分的合作和沟通，也见证着AMD一步一步地成长。这次《七日世界》的全球发布，网易和AMD展开了全面合作，以确保玩家们可以使用AMD的产品自由探索《七日世界》。

随后，两位嘉宾与真品科技的CEO盛宝华一起揭开了《七日世界》限定散热器的神秘面纱。在外观设计方面，盛宝华表示瓦尔基里对这款产品的设计非常用心，融入了很多《七日世界》元素。

如果大家喜欢这款限定散热器，可以在京东AMD自营旗舰店参与AMD锐龙9000系列台式机处理器的相关活动就有机会获得!