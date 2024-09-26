英特尔公布第13代与第14代台式机CPU不稳定根本原因 将提供0x12B微代码

【天极网DIY硬件频道】9月26日消息，英特尔公布此前第13/14代酷睿台式机处理器出现的不稳定问题根本原因，并针对此问题给出应对方案，以及最长五年的保修期。

英特尔表示：在对酷睿第13代和第14代台式机处理器“Vmin Shift Instability”最低运行电压偏移不稳定问题进行全面调查后，英特尔将最低运行电压偏移不稳定性问题定位到IA内核内的时钟树电路，其在升高的电压和温度下容易受到可靠性老化的影响，这些情况会导致时钟的占空比偏移和系统不稳定。

目前，英特尔已经确定了4种会导致受影响处理器最低运行电压偏移的操作场景，其中一些问题已经得到解决。

场景一：主板供电设置超出英特尔建议设置。

应对措施：针对第13/14代酷睿台式机处理器提供Intel Default Settings设置建议。

场景二：即使在高温下，eTVB微代码算法仍允许酷睿i9台式机处理器在高性能状态下运行。

应对措施：6月份发布的0x125微代码已经解决该算法问题。

场景三：频繁和持续请求高电压的微代码SVID算法可能导致最低运行电压偏移。

应对措施：8月份提供的0x129微代码已经解决。

场景四：微代码及主板BIOS代码请求升高的核心电压可能会导致最低运行电压偏移，特别是在空闲或轻负载情况下。

应对措施：将提供0x12B微代码解决处理器在空闲或轻负载期间的电压升高请求，并整合上述0x125和0x129微代码的相关更新。

0x12B微代码更新必须通过BIOS更新加载，英特尔正与合作伙伴协作，及时验证和推出针对现有系统的BIOS更新，用户可能还需要等待几周时间。

值得关注的是，针对上述问题英特尔提供的BIOS更新并没有对处理器性能造成影响，用户不用担心处理器性能缩水。根据英特尔对0x12B和0x125微代码进行的内部测试，性能差异都在正常范围内(测试平台为酷睿i9-14900K、64GB 5200MT/s DDR5内存，包括理论性能、网页、综合性能、游戏等应用场景)。

除了通过BIOS更新等设置解决问题外，针对受不稳定问题影响的用户，英特尔也提出了另一项保障举措――将盒装及散装的第13/14代酷睿台式机处理器延长2年保修期间(自购买之日起，最长可达五年)。

从早先爆出第13/14代酷睿台式机处理器不稳定问题后，英特尔便及时跟进反馈，针对问题原因复现、验证，排查造成问题的根本原因并提供应对举措，给出了一颗定心丸。在此期间还有两个插曲――第13/14代酷睿玩《黑神话：悟空》崩溃报错，以及第13/14代酷睿移动端处理器是否也存在稳定性问题。

针对前者，主要是玩家在运行《黑神话：悟空》时，启动阶段着色器编译提示“显存不足”崩溃闪退，英特尔随即更新了解决方案包括升级BIOS(包含0x129微代码)、通过Intel XTU工具降频、联系售后换新等。

至于后者，英特尔此前也已经发布过声明，明确移动端不存在与台式机处理器相同的稳定性问题。英特尔提到，关注到对于第13代/第14代酷睿移动处理器稳定性问题的少量报告，通过对台式机稳定性问题的分析，英特尔确定移动端产品没有相同问题。目前有关13/14代移动系统上报告的问题，是源自普遍的软硬件的一些常见问题。

这一点也并不难理解，毕竟面向笔记本的处理器从核心规格、电压、功耗、封装等方面存在着很大的差异。而且，在本次发布台式机处理器不稳定的根本原因时，英特尔也强调：“第13代和第14代酷睿移动处理器以及未来的客户端产品系列(包括代号为Lunar Lake和Arrow Lake系列)均不受最低运行电压偏移不稳定问题的影响。”

尽管本次第13/14代酷睿台式机处理器不稳定问题影响不小，好在英特尔处理问题及时且逐步查明根本原因，给合作伙伴、客户及消费者提供了必要的应对措施和交代。

同样，本次教训英特尔也应牢记和反思。这次出现的问题虽然妥善解决，但亡羊补牢绝非上策。随着用户对于体验要求越来越高，以及竞争对手的大步追赶，想要保持市场领先、增强产品竞争力，更需要“枕戈待旦”。

让人期待的是，针对轻薄本市场，英特尔调整处理器的设计思路之后，9月初揭晓的Lunar Lake在性能、能效方面均有出色表现，无论是对比AMD还是ARM阵营，底气都更足了。还有Arrow Lake，若这两大产品能够不负众望，对于处在关键时刻的英特尔而言，就是打上了一针强心剂。