英特尔发布新款至强W工作站处理器：最多60核，AI性能提升达26%

【天极网DIY硬件频道】8月29日，全新英特尔至强W-3500处理器和英特尔至强 W-2500处理器台式机工作站处理器正式亮相,代号“Sapphire Rapids Refresh”。新品最高拥有60核心120线程，多线程性能提升，且最高频率可达4.8GHz，支持8通道DDR5 RDIMM内存，内存传输速度4800MT/s、容量最高4TB，支持112条PCIe 5.0通道(至强W-2500系列为最高64条)、集成英特尔Wi-Fi 6E，同时还支持多项AI特性。英特尔全新至强W工作站处理器不仅性能，出色的扩展性、AI特性可更灵活应对多样化的使用需求。

全新至强W系列工作站处理器的架构没有改变，接口仍旧是LGA4677，搭配W790芯片组。英特尔至强W-3500处理器系列相较于英特尔至强W-3400处理器系列，增加4到8个核心，多线程性能较上代提高了10%。至强W-2500系列最高26性能核52线程，相较于英特尔W-2400处理器系列，新增2个核心，多线程性能提高约11%。而且继续支持针对未锁频处理器的超频功能，包括DDR5 XMP 3.0 RDIMM内存超频功能。

至强W-3500与W-2500分别最高提供112.5 MB(w9-3595X)和48.75 MB(w7-2595X)的L3缓存，对比上代均有提升。全新至强W系列均支持ECC内存和RAS技术，保证稳定可靠性。同时在设备安全性及可管理性方面，支持英特尔vPro Enterprise技术，便捷部署方便管理。

AI功能方面，采用第三代英特尔深度学习加速(AMX、Bfloat16)和英特尔高级矢量扩展(AVX-512)，提升了人工智能训练和推理，在关键数据科学和人工智能开发工作方面的性能提高了26%。

作为新品的旗舰型号，至强w9-3595X核心较上代增加4个达到60核心120线程，三级缓存增加7.5MB达到112.5MB;仍是最高频率4.8GHz，2.0GHz基础频率较上代提高100MHz;基础功耗较上代增加35W，达到385W。

至强W-2500系列旗舰是w7-2595X，26核心52线程，三级缓存增加3.75MB达到48.75MB;与上代相同4.8GHz最高频率，基础频率增加300MHz达到2.8GHz;基础功耗250W，较上代增加25W。

根据英特尔公布的测试成绩，至强w9-3595X对比至强W-3275在媒体和内容创作场景下性能提升最高4.3倍，渲染速度提升可达2.4倍。

至强w7-2595X对比至强W-2295在SPEC WORKSTATION 3.1的生命科学测试中提升超过100%，媒体和娱乐测试中提升最高54%，能源测试中提升98%。

在本次发布会上，英特尔也围绕AIGC、金融、影视后期、建筑设计、云计算等领域联合合作伙伴展示了中国本土应用解决方案。例如搭载英特尔至强W系列处理器以及英特尔锐炫A770显卡的解决方案，凭借处理器的扩展性最高配备4张显卡，在端侧部署32B参数的大模型，提供低延时、高质量的端侧大模型交互体验。

与AI PC类似，部署在工作站的端侧大模型同样可以发挥低时延、高安全性优势。特别是对于专业用户及金融、法律等行业客户而言，安全性至关重要，结合至强W系列处理器带来的AI性能升级，在定向调优、训练符合场景需求的AI本地大模型时更为高效可靠易用。

随着数字化转型进入深水区，企业更为迫切需求敏捷业务模式及高效生产力，特别是在加速构建新质生产力的今天，以IT基础设施为代表的硬核生产力工具已经成为增效降本的关键。不仅是对于性能、能效的追求，在AI大模型及AIGC等新技术、新应用的驱动下，从PC到工作站再到服务器迎来了跨越式升级，端边云网的智能化发展大势所趋。

相比去年，2024年从普通消费者到专业用户、企业客户及行业应用，AI与实际应用的结合均更为紧密。硬件方面，AI PC大规模普及降低了用户了解、使用AI的门槛，尽管在软件应用层面与预期还有一定差距，但终端侧AI已经展现出了一定的竞争力和价值。

对于更聚焦数字生产力的创作设计者、专业用户而言，AI在工作中的应用更为具体，且有许多开发者围绕制造、政务、金融、法律、教育、传媒、娱乐等行业打造了一系列解决方案，让AI成为千行百业加速数智化发展，提升新质生产力的重要帮手。

因此，作为专业生产力代表的工作站与AI的深度融合也是必由之路。一方面，工作站效能提升可以助力开发者探索AI应用，让专业人士调用软件工具AI特性时游刃有余。另一方面，AI也能够帮助工作站围绕用户使用场景提供更灵活、智能的算力输出，如戴尔智能调优软件可以根据用户习惯调度算力，让创作流程更高效。

英特尔可提供CPU、GPU、NPU等平台，在端边云等IT基础架构各个环节释放XPU多元算力，配合其开放生态的优势能够让AI灵活、高效落地。从而加速前沿探索的同时，打造更丰富、有价值的应用场景和可复制案例。如新品发布会上介绍的融科one解决方案为高效搭建易用AI平台，助力人工智能场景落地;华栖云在智能教育实践方案，丰富了媒体与娱乐行业应用;腾闪的高频交易方案和AMAX工作站的量化交易策略分析技术，让金融科技如虎添翼;昱格便携式工作站实现户外勘察建模，为地理信息工作保驾护航;航天联志为工程仿真提供了强大算力底座。

英特尔中国区商用客户端销售总经理傅彬表示：“英特尔作为AI行业生态领导企业，我们与全球及本土ISV提供了更多软硬一体化的AI应用优化及解决方案，积极推动企业利用AI打造“新智”生产力。至强W处理器作为专业的工作站处理器，为诸多行业，比如教育，金融，制造以及高密集计算的影视后期，渲染，仿真，3D建模等应用场景提供了安全稳定的澎湃算力，为企业打造核心竞争力。”

英特尔至强W-3500和至强W-2500系列工作站处理器将于2024年8月28日开始接受包括惠普、戴尔和联想在内的行业合作伙伴订购，系统将从今年9月起发售。在换新成本方面有一点值得关注，至强W-3500/2500系列处理器性能代际提升的同时，大多保持原有的价格水平。